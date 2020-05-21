Bakan Albayrak: Salgının ekonomimize etkisinin en zorlu dönemini geride bıraktık - Son Dakika

Bakan Albayrak: Salgının ekonomimize etkisinin en zorlu dönemini geride bıraktık

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine olan etkisinin gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösteriyor.

Bakan Albayrak: Salgının ekonomimize etkisinin en zorlu dönemini geride bıraktık, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine olan etkisinin gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösteriyor. Salgının ekonomimize etkisinin en zorlu dönemini ben geride bıraktığımızı düşünüyorum. İnşallah şimdi normalleşme dönemine hazırlanıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle küresel ticaretin durma noktasına geldiğini bildirdi. Salgın nedeniyle tarihte benzerine az rastlanır bir şiddette olumsuz etkiyle dünya ekonomilerinin derinden sarsıldığını belirten Bakan Albayrak, "Nisan ayındaki işsizlik oranı yüzde 15 gerçekleşti. Sadece Nisan ayında 20 milyondan fazla insan işini kaybetti. 2020 yılında Amerika'nın tahmin ortalamasına baktığımızda yüzde 5,9 oranında küçülmesi öngörüldü.  Benzer tablo gelişmiş ülkelerin tamamında karşımıza çıkarken, özellikle gelişmekte olan ülkelerin de 2020 yılında yüzde 1 oranında küçülmesi beklenti dahilinde. Türkiye olarak biz, salgının ekonomimize olan olumsuz etkileriyle mücadele etmek için belki de en erken kapsamlı ve kararlı bir strateji uygulayan ülkelerden bir tanesi olduk. Sağlık alanında olduğu gibi ekonomide de hamdolsun dünyada ortaya çıkan kötü fotoğrafların hiçbirisini ülkemizde görmedik. Dünyanın en büyük ekonomilerinde, alınan onca tedbire ve hükümetlerin verdiği garantilere rağmen, çok büyük firmaların battığına, toplu işten çıkarmaların yaşanmadığına şahit olduk. Geride bıraktığımız süreç, Kovid-19 salgınının Türkiye ekonomisine olan etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösteriyor" dedi.

'ŞİMDİ NORMALLEŞME DÖNEMİNE HAZIRLANIYORUZ'

"Özellikle Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında vatandaşlarımızdan esnafımıza, KOBİ'lerimizden sanayicimize ihracatçımıza kadar tüm paydaşlarımızın kullanımına sunduk" diyen Bakan Albayrak, bugüne kadar 5,5 milyona yakın aileye bin liralık nakdi yardımda bulunduklarını bildirdi. Bakan Albayrak, "Yaklaşık 66 milyar liralık SGK, KDV, vergi tüm ödemeleri öteledik. 4 milyona yakın çalışanımız için firmalarımıza kısa çalışma ödeneği desteği sağladık. Bunun yanında geliri 5 bin liranın altında olan 6 milyondan fazla vatandaşımıza yaklaşık 37 milyar liralık bireysel ihtiyaç desteği sağladık. Türkiye'de 1,9 milyondan fazla esnafımız var. Sadece bu süreçte 1,1 milyon esnafımıza 25 milyar liraya yakın esnaf destek finansmanı sağladık. Bugün itibarıyla 180 bin 933 işletmemize 145,6 milyar liralık işe devam desteği, finansmanı sağladık. Gerek başvurular gerek tahsisler ve tahsislerin kullanıma dönüş süreçleri noktasında tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla süreçlerimizin onaylanması devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Salgının da salgının ekonomimize etkisinin de en zorlu dönemini geride bıraktık. Şimdi normalleşme dönemine hazırlanıyoruz. Normalleşme döneminde, Kovid-19 sonrası dönemde Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz." diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDE YENİ BİR DÖNEM VAR'

Bakan Albayrak, Covid-19 sonrası Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazmanın imkanını en iyi şekilde değerlendireceklerini belirtti. Türkiye'nin ekonominin her alanında güçlü bir toparlanmayı sağlamaya başladığını, dengeleme dönemini yakaladığını ifade eden Bakan Albayrak, "Hatırlayın 2018 Ağustos ayından beri Türkiye'nin verdiği mücadeleyi, attığımız adımları. Bu süreçte bu adımlar olmasaydı bugün Türkiye nasıl bir tabloyla, ne kadar farklı bir tabloyla karşı karşıya olurdu, neyi konuşuyor olacaktık bunu görmemiz lazım. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Dengelenme dönemi kazanımları sayesinde ekonomik açıdan Kovid-19 salgını etkilerinin gelişmekte olan ülkelere göre sınırlı kalması, ülkemizin dünyaya uzattığı dayanışma eli ve dünyaya örnek sağlık altyapımız ile her anlamda 'Güvenilir ülke Türkiye' fotoğrafını herkese göstermiş olduk. Önümüze çok ama çok büyük fırsatlar var. Değişim adını verdiğimiz, Türkiye ekonomisinin ihracata, katma değerli üretime ve istihdama dayalı ekonomik modeli yakaladığı, cari denge sorununun güçlü bir şekilde çözdüğü, kaynaklarını bu hedefler doğrultusunda planladığı yeni bir dönemi birlikte kurgulayacağız." ifadelerini kullandı.

'İTHALAT ESKİSİ GİBİ ARTIK KOLAY OLMAYACAK'

Bakanlık olarak, tüm imkanlarıyla ihracatçıların yanında olduklarını, bu süreci daha güçlü bir şekilde dönüştürmek için sonuna kadar destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Stratejik ve ülkemizde üretilme imkanı olmayan ürünler haricinde ithalat eskisi gibi kolay olmayacak. Çok net söylüyorum. Artık ihracatçı üretici ve sanayicinin daha öncelikle yerli üretim ve yerli üretimin küresel rekabette öne çıkması için ne gerekiyorsa yapacağız. Serbest Ticaret Anlaşmalarımız (STA) var ama Türkiye'nin aleyhine, ticaret dengesi var ama Türkiye'nin aleyhine. Tüm bunları gözden geçireceğiz. Ama şunu kastetmiyoruz, ihracatçılarımızın ihracat yapmak için bazı ithal ürünlere ihtiyacı var, hay hay. Bunu özellikle spesifik ülkeler noktasında değil, artık yerli, Eximbank finansmanı varsa o ülkenin ithalatını yapacağı, bu çerçevede bu noktada yerel paranın da önceleneceği şekilde ithalat olduğu çerçevede tabii ki daha kolay olur. Ama hem yerel paralarla ticareti önceliklemeyecek, hem Türkiye'ye yatırım ve rekabeti açısından makul fırsatlar, finansman imkanları sunmayacak hem de sözde STA adı adı altında, ticaret dengesi adına Türkiye'nin aleyhine bir resim oluşacak. O ülkeler, o ürünler o pazarlarla ilgili süreç artık eskisi gibi olmayacak. Ben bunu çok net söyledim. Bunun yanında makine-ekipman tüm finansmanda bu kriterimiz, hep yerli üretimi de önceliklendireceğiz."

'GÜÇLÜ ÖZGÜVENİ İLERİYE TAŞIMAMIZ LAZIM'

Bakan Albayrak, özellikle 2-3 aylık dönemde dünyaya bir fotoğraf ve mesaj verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle ülkemizdeki 83 milyon çok güçlü bir mesaj verdi.  'Biz yapamayız', 'biz üretemeyiz', 'bu bizi aşar' söylemi ile yıllardır bizi baskılamaya çalışan bu söylem, dünyaya koyduğumuz bu fotoğrafla özellikle Türkiye'de bize örülmeye çalışılan bu duvarları yıktığımız harika bir süreç oldu. Savunma sanayisinden sağlığına kadar, tüm bu alt yapı değişiklerinden Türkiye, inanılmaz bir profil koydu. Aynı şekilde teknolojide günün ihtiyaçlarını karşılamada ortaya koyduğumuz başarı. Ben hep buna inanıyorum. Biz ülke olarak inanır ve istersek, Allah'ın izni ile her şeyin en iyisini dünyada yapacak kapasiteye sahibiz. Bu güçlü özgüveni kaybetmemek üzere daha da güçlenerek ileriye taşımamız lazım."

Bakan Albayrak, daha sonra TİM üyelerinin sorularını yanıtladı.


Berat Albayrak, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 05:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: Salgının ekonomimize etkisinin en zorlu dönemini geride bıraktık - Son Dakika

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