Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak Samsun'da ziyaretlerde bulundu
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Bakan Albayrak Samsun'da ziyaretlerde bulundu

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da ziyaretlerde bulundu.

Bakan Albayrak Samsun'da ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da ziyaretlerde bulundu.

Albayrak, Samsun Sanayi ve Ticaret Odasınca düzenlenen "Türkiye için Değişim Başlıyor" etkinliğinin ardından Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Samsun İl Başkanlığını ziyaret etti.

Çiçeklerle karşılanan Albayrak, İl Başkanı Ersan Aksu ile bir süre görüştükten sonra partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Ardından Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı ile Samsun Defterdarlığına giden Albayrak, yetkilerle görüştükten sonra kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İş yerlerini dolaşarak esnafa hayırlı işler dileyen Albayrak, esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bir satıcıdan 15 simit alarak basın mensuplarına ikram eden Bakan Albayrak, kendisi de simidin tadına baktı.

Berat Albayrak, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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