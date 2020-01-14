Bakan Albayrak: Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz - Son Dakika

Bakan Albayrak: Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz

6 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz.

Bakan Albayrak: Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz. Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz. Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.Bakan Albayrak'ın paylaştığı görselde ise, sanayi üretiminde ivmelenme oranlarına yer verilerek, "Sanayi üretim endeksi Kasım ayı verileri ve sanayi alt sektörlerinde yaşanan gelişmeler reel sektörde yaşanan dengelenmenin ardından ivmelenme sürecinin güçlü pozitif seyrini ortaya koyuyor" ifadeleri yer aldı.

ANKARA, -


Berat Albayrak, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe, Papiss Cisse için Alanyaspor'a Mevlüt Erdinç'i önerecek
Dünya Bekarlar Günü, Twitter'da trend oldu! Herkes Beyazıt Öztürk ve Selda Bağcan'ı paylaştı Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 21:34:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Albayrak: Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]