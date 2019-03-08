Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, Sarıyer'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Bakan Albayrak, Sarıyer'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sarıyer'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Albayrak, Sarıyer'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sarıyer'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Albayrak, Sarıyer Merkez Ali Kethüda Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından esnafı ziyaret etti. Ziyarete Albayrak'ın yanı sıra AK Parti Sarıyer Belediye Başkanı Adayı Salih Bayraktar da katıldı.

Sokaktaki vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Albayrak, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bakan Albayrak, çiçekçinin sunduğu bir demet çiçeği de kabul ederek, eşine götüreceğini söyledi. Albayrak'ın esnaf ziyareti sırasında 95 yaşındaki bir vatandaş da hayır duasında bulundu.

Tanzim satış noktasına da uğrayan Albayrak, Türkiye'nin zorlu süreçlerden geçtiğini, mart ayının şubat ayından daha iyi olacağını belirterek, 15 Temmuz'u dünyada hiçbir ülkenin yaşamadığını, geçen ağustos ayında ekonomiye yapılan saldırının Türkiye tarihinde olmadığı gibi dünyada da sayılı ülkede olduğunu kaydetti.

Siyasetin vatandaşa hizmet için yapıldığını ifade eden Albayrak, "Bu ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan var. O geldiği günden beri başkalarına benzemiyor. Son 16 yıllık Türkiye sürecinde gece gündüz demeden insanlara hep doğruyu söyleyerek, yerli ve milli duruşla bu ülkeye hizmetten vazgeçmedi." diye konuştu.

Bakan Albayrak, İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odası'nı da ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:48 Kaynak: AA

Sarıyer, Ekonomi
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