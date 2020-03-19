BAKAN ALBAYRAK: (SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI) BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAKAN ALBAYRAK: (SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI) BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL (1) - Son Dakika

BAKAN ALBAYRAK: (SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI) BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL (1)

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sokağa çıkma yasağına ilişkin olarak; "Gündemimizde böyle bir durum söz konusu değil. "Marketler yağmalanmış" diyorlar.

BAKAN ALBAYRAK: (SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI) BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL (1), System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sokağa çıkma yasağına ilişkin olarak; "Gündemimizde böyle bir durum söz konusu değil. "Marketler yağmalanmış" diyorlar. Gidiyorum markete dünya kadar ürün var. Yalan pandemisine karşı toplumumuzun bağışıklık sistemi güçlü." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye yönelik alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak,     "Kısa süre içindeki etkilerine baktığımızda küresel ekonomiye, her ülke kendi ekonomisine karşı tedbirler alıyor. Dün açıklanan paket iş dünyası ile istişare sonucu oluşturuldu. Türkiye olarak işin sağlık ve ekonomik boyutunu yakından takip ediyoruz. Bu dinamik bir süreç, bu sürecin etkilerini kimse kestiremediği için dinamik bir şekilde yakından takip edeceğiz. Çok dinamik, etkili, hızlı adımlar atmamız gereken canlı bir süreç. Ciddi bir rahatlama getirecek 3 aylık pencere açtık. Önümüzdeki birkaç aylık süreç virüs anlamında belirsizlikleri barındırıyor. Oluşabilecek nakit akışı, sıkışıklığı giderebilecek bir üç aylık pencere açtık. Bu 3 aylık süreçte piyasada ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak. Likidite ihtiyacı, maliyeti, kullandırılma kanallarının altyapısının oluşturulması ile likidite sorunu oluşturmayacak güçlü bir paket. Merkez Bankası'nın daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek." dedi.

Bakan Albayrak şöyle devam etti:

"3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar lira likidite olacak. Küçük esnaf prim desteklerinin tamamından faydalanacak. Esnafa ekstra likidite ihtiyacı var. Birçok sektörün de işsizlik fonu üzerinden kısa çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanacak.- İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir. Belli bir yaş ve çerçevede çalışma esnemesi getirildi. Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok. İlk çeyreği beklentilerin üzerinde bir büyümeyle kapatacağız.  Birçok belirsizlik olmasına rağmen 2020 hedefleri için tutturma konusunda bir endişe yaşamıyoruz. Türkiye böyle bir küresel sürece en hazırlıklı, en güçlü giren ülkelerden biri, bu süreçten de en pozitif kazanımlarla çıkan ülke olacak. Ekonomi politikaları bu kadar senkronize hiç bir zaman olmadı. Dünyadaki gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye yüksek performans göstermiş.  Türk Lirası Şubat ayı itibarıyla baktığımızda TL çok ciddi pozitif ayrışma yaşıyor. Türkiye faizde, dövizde çok olumlu performans ortaya koyuyor. Ayakta kalanlar bu süreç başladığında hızlı şekilde koşup, hedefe ulaşma konusunda iyi performans gösterecek. İş korona pandemisinden korku pandemisine gittiği için bir öngörülemezlik var. Finans piyasaları Avrupa'nın birçok yerine evden çalışmaya başladı. Avrupa'da korona salgınından daha çok korku salgını var."

"YALAN PANDEMİSİNE KARŞI TOPLUMUMUZUN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLÜ"

Bakan Albayrak, sokağa çıkma yasağına ilişkin olarak ise; "Gündemimizde böyle bir durum söz konusu değil. "Marketler yağmalanmış" diyorlar. Gidiyorum markete dünya kadar ürün var. Yalan pandemisine karşı toplumumuzun bağışıklık sistemi güçlü. Sakin, sükunetle ve sabırla pik dönemine kadarki süreci geçtikten sonra normalleşme süreci başlayacak, Çin'de bu durumu gördük. Hiçbir şeyin sonu yok. Devlet olarak bilançonuz var, gelir gider var. Bu planı bir şekilde işleteceğiz. Makul olan talepleri sonuna kadar yürütmek zorundayız. Normal hayatın akışı içerisindeki şeyleri doğru analiz etmek lazım. Bu paket bu süreçten etkilenen her ölçekteki tüm kurumlara bir can suyu. Bir likidite sunuyor. Bu manada baktığınızda 100 milyar liralık paket. Likidite açısından sorunumuz yok. İç talep noktasında üretimin bir kısmını iç piyasaya yönlendireceğiz, gerekirse bunu turizm için de yapacağız. Turizm için kampanyalar yapılabilir. Türkiye'nin kapasitesi, altyapısı her şeye müsait. İhracat ve turizmde gerekirse yeni paketler olacak.  Çok koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Ödeme zincirinin kırılmaması için kurumlar çalışıyor." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Albayrak'ın açıklamaları


Berat Albayrak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:56 Kaynak: DHA

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