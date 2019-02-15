Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Son 16 Yılda Türkiye Dünyanın En Hızlı Büyüyen Ekonomilerinden Biri Olmuştur"

Bakan Albayrak: "Son 16 Yılda Türkiye Dünyanın En Hızlı Büyüyen Ekonomilerinden Biri Olmuştur"

1 saat önce

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İZMİR - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Adım Adım Ekonomi İzmir" toplantısına katıldı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İZMİR - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Adım Adım Ekonomi İzmir" toplantısına katıldı. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:07 Kaynak: AA

İzmir, Berat Albayrak, Ekonomi, Güncel
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