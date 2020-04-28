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Bakan Albayrak: "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada Covid-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin tarımsal üreticimizin yine yanındayız."
Bakan Albayrak: "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada Covid-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin tarımsal üreticimizin yine yanındayız." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 02:16 Kaynak: İHA
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