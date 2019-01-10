Bakan Albayrak: "Son 3-4 Ayda Yaşadığımız Süreç ve Bunun Çıktıları Dengelenme Sürecinin Adım Adım...

Bakan Albayrak: "Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor"

Bakan Albayrak: "Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor"

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Müjdeyi Verdi! Paralı Poşet Uygulamasında Vatandaşın Dediği Oldu

Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek

Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!

İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı