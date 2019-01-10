Bakan Albayrak: "Son 3-4 Ayda Yaşadığımız Süreç ve Bunun Çıktıları Dengelenme Sürecinin Adım Adım...
40 dakika önce
Bakan Albayrak: "Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor"
Bakan Albayrak: "Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor"
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:17 Kaynak: AA
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