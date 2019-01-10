Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Son 3-4 Ayda Yaşadığımız Süreç ve Bunun Çıktıları Dengelenme Sürecinin Adım Adım...

Bakan Albayrak: "Son 3-4 Ayda Yaşadığımız Süreç ve Bunun Çıktıları Dengelenme Sürecinin Adım Adım...

40 dakika önce

Bakan Albayrak: "Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor"

Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:17 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Müjdeyi Verdi! Paralı Poşet Uygulamasında Vatandaşın Dediği Oldu Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek

Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor! İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 13:57:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Son 3-4 Ayda Yaşadığımız Süreç ve Bunun Çıktıları Dengelenme Sürecinin Adım Adım...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]