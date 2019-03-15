Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız

Bakan Albayrak: Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, dolar kuru üzerinden spekülasyon yaparak kazançlarını artırmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini bildirdi.

Bakan Albayrak: Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, dolar kuru üzerinden spekülasyon yaparak kazançlarını artırmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:25 

Ekonomi
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