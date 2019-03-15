Bakan Albayrak: Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, dolar kuru üzerinden spekülasyon yaparak kazançlarını artırmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, dolar kuru üzerinden spekülasyon yaparak kazançlarını artırmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:25
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