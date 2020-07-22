Bakan Albayrak: Staj Seferberliği programımız tam gençlerimize göre - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, Kovid-19 nedeniyle staj yeri bulmakta zorlanan üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan 'Staj Seferberliği' programının tam gençlere göre olduğunu belirtti.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 'Staj Seferberliği' programına ilişkin paylaşılan videoyu tekrar paylaşarak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile Staj Seferberliği programımız tam gençlerimize göre" dedi.