Bakan Albayrak: "Şubat Ayı Enflasyon Rakamı Alınan Tedbirlerin Etkisini Gösteriyor.
46 dakika önce
IHAAW110832-EKO/04-03-2019- Bakan Albayrak: "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor.
IHAAW110832-EKO/04-03-2019
- Bakan Albayrak: "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor." 04.03.2019 11: 08: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:14 Kaynak: İHA
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