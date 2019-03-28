Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi

Bakan Albayrak: Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi

7 dakika önce

Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak, "Merkez Bankası'nın Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi.

Bakan Albayrak: Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi, System.String[]
Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak, "Merkez Bankası'nın Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:32 

Ekonomi
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