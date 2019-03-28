Bakan Albayrak: Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi
7 dakika önce
Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak, "Merkez Bankası'nın Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi.
Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak, "Merkez Bankası'nın Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:32
Merkez Bankası Rezervleri Son Bir Haftada 4,3 Milyar Dolar Arttı
Suriye'nin Halep Kentine Düzenlenen Saldırıların Arkasında İsrail'in Olduğu Ortaya Çıktı
Rusya'dan Trump'ın Tehditlerine Sert Yanıt: Rusya, ABD'nin İli Değildir
UEFA Açıkladı! En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş