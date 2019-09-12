Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan 12 Eylül mesajı
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Bakan Albayrak'tan 12 Eylül mesajı

50 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, bir daha 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi/alçak girişimlere geçit vermez." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan 12 Eylül mesajı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " Türkiye, bir daha 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi/alçak girişimlere geçit vermez." ifadelerini kullandı.

Albayrak, 12 Eylül 1980 darbesinin 39'uncu yılı dolayısıyla Twitter'dan paylaştığı mesajında, 39 yıl önce bugün demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden birinin yaşandığını belirtti.

Millet iradesini hakim kılma mücadelesini taviz vermeden sürdürdüklerini vurgulayan Albayrak, "Türkiye, bir daha 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi/alçak girişimlere geçit vermez" değerlendirmesinde bulundu.

28 Şubat, Türkiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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