Bakan Albayrak'tan 2019 değerlendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak'tan 2019 değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan 2019 değerlendirme toplantısı

6 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenliyor.

Bakan Albayrak'tan 2019 değerlendirme toplantısı, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenliyor.


Berat Albayrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:40 Kaynak: DHA
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