Bakan Albayrak'tan 2019 değerlendirme toplantısı - Son Dakika

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Bakan Albayrak'tan 2019 değerlendirme toplantısı
6 saat önce
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenliyor. Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:40 Kaynak: DHA
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