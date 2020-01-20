BAKAN ALBAYRAK'TAN 2019 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAKAN ALBAYRAK'TAN 2019 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - Son Dakika

BAKAN ALBAYRAK'TAN 2019 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

6 saat önce

İstanbul DHAHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenliyor.

BAKAN ALBAYRAK'TAN 2019 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI, System.String[]

İstanbul DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görüntü


Berat Albayrak, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:46 Kaynak: DHA
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