BAKAN ALBAYRAK'TAN 2019 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAKAN ALBAYRAK'TAN 2019 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (2) - Son Dakika

BAKAN ALBAYRAK'TAN 2019 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (2)

6 saat önce

İstanbul DHAHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

BAKAN ALBAYRAK'TAN 2019 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (2), System.String[]

İstanbul DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Bakan Albayrak, "Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını görüyoruz" dedi. Albayrak, "Türk lirası rekabet eden bir kur olmalı" diye konuştu.

Bakan Albayrak, "Yol haritamızda öne çıkan ekonomik değişim. Bunu kamu ve özel sektör olarak birlikte hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görüntü


Berat Albayrak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:10 Kaynak: DHA
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