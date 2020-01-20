BAKAN ALBAYRAK'TAN 2019 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (2) - Son Dakika

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BAKAN ALBAYRAK'TAN 2019 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (2)
6 saat önce
İstanbul DHAHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:10 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenledi.
Bakan Albayrak, "Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını görüyoruz" dedi. Albayrak, "Türk lirası rekabet eden bir kur olmalı" diye konuştu.
Bakan Albayrak, "Yol haritamızda öne çıkan ekonomik değişim. Bunu kamu ve özel sektör olarak birlikte hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.
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-Toplantıdan görüntü
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