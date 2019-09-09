Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan ABD açıklaması
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Bakan Albayrak'tan ABD açıklaması

33 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldıklarını belirtti.

Bakan Albayrak'tan ABD açıklaması, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldıklarını belirtti.


Bakan Albayrak soyal medya paylaşımında, "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" dedi. - ANKARA

Berat Albayrak, Wilbur Ross, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:37 Kaynak: İHA
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