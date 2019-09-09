Bakan Albayrak'tan ABD açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:45 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldıklarını belirtti.
Bakan Albayrak soyal medya paylaşımında, "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" dedi.
(İHA)
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