Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan ABD açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Albayrak'tan ABD açıklaması

23 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldıklarını belirtti.

Bakan Albayrak'tan ABD açıklaması, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldıklarını belirtti.

Bakan Albayrak soyal medya paylaşımında, "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" dedi.

(İHA)

Berat Albayrak, Wilbur Ross, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu! 25 kişiye ekmek veriyor
Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan "başkanlarımız katılacak" yanıtı Bülent Arınç, Babacan ve Davutoğlu'na "hain" denilmesini eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 20:09:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan ABD açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]