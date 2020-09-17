Bakan Albayrak'tan 'Adnan Menderes' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan 'Adnan Menderes' paylaşımı
Bakan Albayrak'tan 'Adnan Menderes' paylaşımıHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, merhum Başbakan Adnan Menderes'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı.
Bakan Albayrak'tan 'Adnan Menderes' paylaşımı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, merhum Başbakan Adnan Menderes'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeter, söz milletindir!" Milli iradenin temsilini sekteye uğratan karanlık zihniyet tarafından haksız yere idama mahkum edilerek milletimizin gönlünde ve zihninde şehitlik mertebesine ulaşan merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadesini kullandı.ANKARA, -
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