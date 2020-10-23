Bakan Albayrak'tan, 'alım ve atama' açıklaması - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığın bünyesinde 2 bin alım, kurum içi özel sınav ile 3 bin kadroya atama yapacaklarını bildirdi.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde 2 bin alım, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır" dedi.

ANKARA, -