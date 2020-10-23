Bakan Albayrak'tan, 'alım ve atama' açıklaması - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan, 'alım ve atama' açıklaması
23.10.2020 17:56
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığın bünyesinde 2 bin alım, kurum içi özel sınav ile 3 bin kadroya atama yapacaklarını bildirdi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığın bünyesinde 2 bin alım, kurum içi özel sınav ile 3 bin kadroya atama yapacaklarını bildirdi.
Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde 2 bin alım, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır" dedi.
ANKARA, -
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