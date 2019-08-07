Bakan Albayrak'tan ASO ve ATO ziyareti değerlendirmesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomi politikalarımız çerçevesinde iş dünyamızın görüşlerini almaya, karar alma süreçlerinde onların da payının olmasına önem veriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:18 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "Ekonomi
politikalarımız çerçevesinde iş dünyamızın görüşlerini almaya, karar alma süreçlerinde onların da payının olmasına önem veriyoruz." ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter
hesabından Ankara Sanayi Odası
(ASO) ve Ankara Ticaret Odası
(ATO) ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Söz konusu paylaşımında, ekonomi
politikaları çerçevesinde iş dünyasının görüşlerini almaya, karar alma süreçlerinde onların da payının olmasına önem verdiklerinin altını çizen Albayrak, "Üretim ve ihracat odaklı ekonomi politikalarımız çerçevesinde tüm süreçlerde sanayicimizi öncelemeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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