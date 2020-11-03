Bakan Albayrak'tan 'Ayda' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan 'Ayda' paylaşımı
03.11.2020 18:18
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Umudun adı Ayda bebek" dedi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Umudun adı Ayda bebek" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak, paylaşımında Ayda'nın fotoğrafına yer vererek, "91 saat sonra. Umudun adı Ayda bebek... Yüce Allah'a şükürler olsun. İzmir'imize ve Ayda bebeğe geçmiş olsun" dedi.
ANKARA, -
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana'da yaralıların yardımına koşan Türklerle görüştü 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti Enkazdan çıkarıldığı sırada Ayda'yı öpen kahraman, duygu dolu anları anlattı Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 2 ölü ve çok sayıda yaralı var Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor