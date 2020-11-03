Bakan Albayrak'tan 'Ayda' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan 'Ayda' paylaşımı

03.11.2020 18:18
Bakan Albayrak'tan 'Ayda' paylaşımı, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Umudun adı Ayda bebek" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Umudun adı Ayda bebek" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak, paylaşımında Ayda'nın fotoğrafına yer vererek, "91 saat sonra. Umudun adı Ayda bebek... Yüce Allah'a şükürler olsun. İzmir'imize ve Ayda bebeğe geçmiş olsun" dedi.

ANKARA, -


Bakan Albayrak'tan 'Ayda' paylaşımı

Berat Albayrak, Seferihisar, Bakan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Albayrak'tan 'Ayda' paylaşımı - Son Dakika


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