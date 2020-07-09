Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlamada şehit olan 3 asker için başsağlığında bulundu.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlamada şehit olan 3 asker için başsağlığında bulundu.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:58 Kaynak: DHA
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