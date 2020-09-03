HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Covid-19'a yakalanan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'nin Koronavirüs'e yakalandığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum, kısa zamanda şifa bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 20:03 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bakan Albayrak'tan, Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika