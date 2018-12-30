Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan Binali Yıldırım mesajı

Bakan Albayrak'tan Binali Yıldırım mesajı

22 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, AK Parti'nin İstabul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım için "İstanbul'a yakışan aday" değelendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak'tan Binali Yıldırım mesajı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, AK Parti'nin İstabul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım için " İstanbul'a yakışan aday" değelendirmesinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:05 

Binali Yıldırım, Ekonomi
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