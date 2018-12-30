Bakan Albayrak'tan Binali Yıldırım mesajı
22 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, AK Parti'nin İstabul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım için "İstanbul'a yakışan aday" değelendirmesinde bulundu.
Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, AK Parti'nin İstabul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım
için " İstanbul
'a yakışan aday" değelendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:05
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