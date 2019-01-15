Bakan Albayrak'tan Bütçe Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2018 sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngördüklerini hatırlatarak, "Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimizle uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2018 sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngördüklerini hatırlatarak, "Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimizle uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP'te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk." ifadelerini kullandı.



Albayrak, Twitter hesabından 2018 yılının aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.



YEP'te 2018 sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngördüklerini anımsatan Albayrak, "Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimizle uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP'te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk." değerlendirmesinde bulundu.



Bütçe gelirlerinin geçen yıl ocak-aralık döneminde yüzde 20,2 artarak 757,8 milyar liraya ulaştığına işaret eden Albayrak, "Vergi gelirleri yüzde 15,8 artış göstererek 621,3 milyar liraya çıktı. Ocak-aralık dönemi bütçe giderleri ise yüzde 22,4 artarak 830,5 milyar lira oldu. Aralıkta bütçe açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalış göstererek 18,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Aralıkta bütçe gelirleri yüzde 19,9 artış göstererek, 55,9 milyar liradan 67 milyar liraya ulaştı." bilgisini verdi.



Güçlü kamu mali yapısı ve sağlanan mali disiplinin Türkiye'nin en önemli çıpalarından birisi olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:



"16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansıyla 2018'i tamamladık. Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden sapmayacağız. Güçlü maliye politikası, para politikasıyla eş güdümlü olarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacaktır."

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