Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan Bütçe Mesajı

Bakan Albayrak'tan Bütçe Mesajı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ocak ayının, bütçe fazlası, bütçe gelirleri ve faiz dışı fazlanın önemli oranda artırıldığı bir ay olduğunu bildirdi.

Bakan Albayrak'tan Bütçe Mesajı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ocak ayının, bütçe fazlası, bütçe gelirleri ve faiz dışı fazlanın önemli oranda artırıldığı bir ay olduğunu bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, ocak ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:22 Kaynak: AA

Twitter, Berat Albayrak, Güncel
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