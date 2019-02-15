Bakan Albayrak'tan Bütçe Mesajı
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ocak ayının, bütçe fazlası, bütçe gelirleri ve faiz dışı fazlanın önemli oranda artırıldığı bir ay olduğunu bildirdi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, ocak ayının, bütçe fazlası, bütçe gelirleri ve faiz dışı fazlanın önemli oranda artırıldığı bir ay olduğunu bildirdi.
Albayrak, Twitter
hesabından, ocak ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:22 Kaynak: AA
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