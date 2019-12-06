Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret
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Bakan Albayrak'tan Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Erzurum, yerel hizmetler noktasında çok güzel bir çizgi yakalamış kentlerimizin başında geliyor" dedi.

Bakan Albayrak'tan Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " Erzurum, yerel hizmetler noktasında çok güzel bir çizgi yakalamış kentlerimizin başında geliyor" dedi. Erzurum'da gerçekleştirilen "İş Dünyası Buluşması" toplantısı için şehre gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte Başkan Mehmet Sekmen tarafından karşılanan Bakan Albayrak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet performansına burada da vurgu yaptı. Albayrak, Başkan Mehmet Sekmen'in, yerel yönetimlerde kendisini kanıtlamış bir isim olduğunun altını çizerek, Erzurum'un yerel hizmetler noktasında yakaladığı olumlu çizginin, işte bu tecrübe ve birikimin bir eseri olduğunu ifade etti.


BAKAN ALBAYRAK'A HİZMET BRİFİNGİ


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, makamda konuk ettiği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve beraberindeki heyete, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetlerine yönelik bilgiler aktardı. Erzurum'da tarımdan hayvancılığa, turizmden kültür, sanat ve spora varıncaya kadar her alanda yatırım seferberliği başlatan Büyükşehir Belediyesi'nin, yerel yönetimlere kazandırılan yeni vizyon sayesinde şehrin çehresini değiştirmeye devam ettiğini söyledi. Erzurum'u her yönüyle marka bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini anlatan Başkan Sekmen, "Bu manada bizlerden desteklerini hiç esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm bakanlarımıza ve milletvekillerimize şükran borçluyuz. Hükümetimizden aldığımız güçle Erzurum'da çok güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


CAZİBE MERKEZİ VURGUSU


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, Erzurum'un, tarihi İpekyolu üzerinde bulunuyor olması sebebiyle geçmişten beri ticaretin merkezi olduğuna vurgu yaparak, "Ekonomik değer üretebilmenin yolu kuşkusuz cazibeden ve fırsatlardan geçiyor. Görüyoruz ki; Erzurum cazibe kazanma noktasında önemli bir çıkış yakalamış ve bunda yerel yönetimlerimizin çok büyük bir payı var" dedi.


BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞKAN SEKMEN'E ÖVGÜ


Bakan Albayrak, burada yaptığı değerlendirmede, Başkan Mehmet Sekmen'den ise övgüyle bahsetti. Başkan Sekmen'i, yerel yönetimler anlamında uzun yıllara dayalı geniş bir birikim ve tecrübenin sahibi olduğunu kaydederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız eksik olmasın, kendisinin Erzurum'da çok güzel işler yaptığını, yatırımlar gerçekleştirdiğini biliyoruz, görüyoruz. Tabi bu durum, Sekmen Başkan'ın yerel yöneticilikte ehil bir isim olmasından da kaynaklanıyor. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ziyaretin ardından Başkan Sekmen, Bakan Albayrak'a Büyükşehir Belediyesi'nin yapımı tamamlanan, devam eden ve start verilecek projelerini maketleri başında anlattı. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:58 Kaynak: İHA
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