Bakan Albayrak'tan cari açık değerlendirmesi
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İnşallah haziranda, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:49 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "İnşallah haziranda, AK Parti
iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız." ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımında, mayısta ihracatın yüzde 11,46 artarak 16,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını belirtti.
Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikaların başarısıyla 2019 yılında Yeni Ekonomi
Programı (YEP) hedefi olan 26 milyar dolar cari açık rakamının tarihe gömüleceğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:
"İnşallah haziranda, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız."
EİB'nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı bini aştı
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedeflediğimiz rakamları tutturacağız
Bakan Albayrak: AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz
Süper Kupa finalinde kazanan İstanbul olacak!