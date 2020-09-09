Bakan Albayrak'tan, CHP Sözcüsü Öztrak'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan, CHP Sözcüsü Öztrak'a geçmiş olsun mesajı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sayın Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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