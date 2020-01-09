Bakan Albayrak'tan çiftçiye ve tüketiciye müjde

Sivas'ta İş Dünyası ile Buluşma toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üretici kredi borçlarında yapılandırma ve uzun vade müjdesi verirken gıda fiyatlarındaki fahiş artışların önleneceğini söyledi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde iş adamları ile bir araya gelen Bakan Albayrak, geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yaparak 2020 hedeflerinden bahsetti. 2019 yılını dış kaynaklı uluslar arası kuruluların beklentilerinin ötesinde bir performansla geride bıraktıklarını belirten Albayrak, "Ortaya koyduğumuz politikaların başarısı ile birlikte, gerek enflasyonda, gerek faizde, gerek risk birimlerinde gerek büyümede taraflı tarafsız, yurt dışı kaynaklı uluslar arası kurumların beklentilerinin bir çoğunun aksine pozitif yönde güncellenerek tahminlerin daha ötesinde olumlu bir yılı geride bıraktık. 2019 yılı ülkemiz ve ekonomimiz açısından göründüğü kadar kolay olmayan zor bir yıl oldu" dedi.



Ekonomik operasyonlarla dolu bir yıl oldu



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılından bu yana bir çok ekonomik saldırı ile karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, "Ağustos 2018 yılında doğrudan Türkiye ekonomisinin hedef alınması ile başlayan, gerçekleşen bu kur saldırıları sonrasında, 2019 yılında da benzer saldırılarında, bunun yanında Barış Pınarı harekatı döneminde de benzer saldırı ve yaptırımların ve düzeli tehditlerin yer aldığı bir süreçle mücadele ile geçirdik. Türkiye olarak hiçbir bahanenin ardında saklanmadan, sadece ve sadece 1 yıl öncesinden belirlediğimiz hedeflere odaklandık. Türkiye'de finansal sistemimizin, dış şoklara, siyasi operasyonlara karşı bağışıklığını arttırmamız, piyasalara güven vermeye, ekonomideki daralmanın önüne geçmeye, kurdaki oynaklığı gidermeye, enflasyonu düşürmeye odaklandık. 3 yıllık yeni ekonomi programımızda hep şunun altını çizdik. Değişim, değişim, değişim. Özellikle son 6 yılda ülkemize karşı gerçekleştirilen onlarca saldırının ekonomi üzerindeki etkisini gidermeyi amaçladık. 2013 gezi ile başladı. Gerek 17-25 gerek 15 Temmuz, Suriye, terörle mücadele, Irak'ta yaşananlar, sınır ötesi operasyonlar. Tüm bu süreçlerin ekonomik etkisi göz önüne alındığında Türkiye artık bir değişim ortaya koymak zorunda. Gerginliklerden etkilenmeyecek bir ekonomi oluşturmak istiyoruz. Reel sektörün potansiyelini doğru stratejiler ile bir daha durmayacak şekilde harekete geçirmektir. Değişim kolay bir şey değil. Hayatımızda da öyle. Alıştığımız şeyleri değiştirmek istediğimiz zamanda zorlanıyoruz. Değişim herkes için ve her birey için zordur. Ama meyveleri lezzetlidir. Sivas'ta da bu değişimin tohumlarını atmamız lazım ve tohumlarını atacağımız bu değişimin meyvelerini en kısa sürede toplayacağımız bir süreç" dedi.



Enflasyonla mücadele kazanımları korunacak



2020 yılında enflasyonla mücadele kazanımlarının korunacağını kaydeden Bakan Albayrak, "Yılı 0,5 gibi pozitif bir büyüme ile geride bırakacağız. Yıl içerisinde son 1 yıldır, 1.5 yıldır tüm bu kara tablolara, karamsal süreçlere, sosyal medya operasyonlarına, algı süreçlerine, faizler, tahviller şöyle olacak böyle olacak söylemlerine rağmen elhamdulillah, operasyonlara rağmen bu yılı olumlu bir şekilde geride bırakıyoruz. Enflasyonla mücadelede ki kazanımlarımızı tartışmasız koruyacağız. Daha da düşük tek haneli enflasyonları inşallah üç yıllık yeni ekonomi programı özelinde de hayata geçireceğiz" dedi.



Gıda fiyatlarında fahiş artışlar engellenecek



Albayrak, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışına müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "Her alanda reel ekonomi ve reel üretim artışı 1. önceliğimiz olacak. Özellikle gıda fiyatlarında. Bu çok sık geliyor. Tüm oluşabilecek dalgalanmalara karşı tedbirlerimizi alarak üreticilerimizi destekleyeceğiz. Çok net söylüyorum. Geçen yıl yaşanan. Bu yıl kademe kademe yaşanan. Artık bakanlıklarımız bu çerçevede şu yada bu şekilde yürüyor. Ben çok net söylüyorum. Üreticinin ve son tüketicinin arasındaki marjı kendi fahiş avantajı için kullanan kesimlere Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak çok farklı bir metot ve teknikle yeni bir süreç işleteceğiz. Böyle bir şey yok. 1 liralık mal 4 liraya. Arada ocu bucu, tefeci. Nereye gidiyor bu 3 lira. Bununla ilgili serbest piyasa koşulları içerisinde çok daha güçlü bir şekilde, gıda enflasyonu ile mücadele açısından, piyasayı dengeleyici yapıcı, bu çerçevede birileri öbeklenmiş mafyacılık yapıyor. Kimse kusura bakmasın. Devlet, düzen, nizam, intizam. Özellikle gıdada biz durumdan biraz vazife çıkartacağız. Tarım ve hayvancılıkta hem destekleme, hem yatırım manasında maliyetlerin düşürülmesi, hem çelik maliyeti üzerinde yatırımların iyileştirilmesi. Özellikle 2020 çok dramatik bir şekilde bu yapısal sorunun çok olumlu bir şekle dönüştüğü yılın başlanıcı olacak" şeklinde konuştu.



Çiftçiye yapılandırma ve uzun vadeli kredi müjdesi



Sivas'ta kedi borçlarını geri ödemede güçlük çeken çiftçilere de bir müjdede bulunan bakan Albayrak, bazı borçların yeniden yapılandırılarak uzun vadelere yayılacağını söyledi. Aybayrak konuyla ilgili olarak şunları söyledi:



"Çokça sıkça geliyor. Özellikle tarım alanındaki üreticilerimizden sıkça gelen bir talep. Diyoruz ki doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimiz Ziraat bankasından kullandıkları kredilerin tümü için yüzde 9 faiz oranı ile 5 yıla kadar, uzun vade istiyorlardı bizden. Yeniden vadelendirebilecekler artık." - SİVAS