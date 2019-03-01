Bakan Albayrak'tan Dengelenme Mesajı
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme döneminin etkisinin her alanda görüldüğünü belirterek, Merkez Bankasının brüt rezervlerinin 100 milyar dolar seviyesini aştığını bildirdi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, dengelenme döneminin etkisinin her alanda görüldüğünü belirterek, Merkez
Bankasının brüt rezervlerinin 100 milyar dolar seviyesini aştığını bildirdi.
Albayrak, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, dengelenme döneminin etkisini her alanda gösterdiğini ifade ederek, Merkez Bankasının altın dahil brüt uluslararası rezervlerinin, son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:56 Kaynak: AA
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