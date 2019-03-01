Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan Dengelenme Mesajı

Bakan Albayrak'tan Dengelenme Mesajı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme döneminin etkisinin her alanda görüldüğünü belirterek, Merkez Bankasının brüt rezervlerinin 100 milyar dolar seviyesini aştığını bildirdi.

Bakan Albayrak'tan Dengelenme Mesajı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme döneminin etkisinin her alanda görüldüğünü belirterek, Merkez Bankasının brüt rezervlerinin 100 milyar dolar seviyesini aştığını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dengelenme döneminin etkisini her alanda gösterdiğini ifade ederek, Merkez Bankasının altın dahil brüt uluslararası rezervlerinin, son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:56 Kaynak: AA

Twitter, Berat Albayrak, Merkez, Ekonomi
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