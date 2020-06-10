Bakan Albayrak'tan, 'dijital farkındalık' paylaşımı - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde" dedi.

Bakan Albayrak, dijital farkındalık kapsamında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli teknolojik hamlelerimiz, ekonomimiz, dış politikamız, dijital diplomasimiz ve ulusal güvenlik çalışmalarımız ile dijital geleceğe hazırız. Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -