Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir programda dövizdeki artışla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kurdaki gelişmelerden eskisine göre çok daha az etkilendiğini belirten Albayrak, "2 sene öncesine bugün Türkiye ekonomisi çok daha güçlü" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalarla ilgili konuşan Bakan Albayrak, "Kurdaki gelişmelerle ilgili etkilenme eskisine göre çok daha az. 2 sene öncesine bugün Türkiye ekonomisi çok daha güçlü." dedi.

"ESKİDEN KUR DAHA FAZLA ETKİLİYORDU"

Kur algısıyla ekonomiyi ölçme konusunda bir psikolojiye girildiğini dile getiren Bakan Albayrak, "Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu. Şimdi ekonomide bir dönüşüm var. 2 sene önce de bu seviyelerdeydi. İlerleyen süreçte düştü" dedi.

"TÜRKİYE'DE SALGINDAN EN AZ ETKİLENEN ÜLKELERDEN BİRİ"

Albayrak, iki sene öncesine göre Türkiye ekonomisinin bugün çok daha güçlü olduğunu belirterek, "Dünya tarihinin en büyük ekonomi krizi yaşanıyor. Bana göre iyi, size göre kötü. Hayır. Tüm dünya haritasına bakalım. Salgından gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ne kadar etkilenmiş. Türkiye bu noktada en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Borsa performansın bir çok ülkede küçülme ve düşme yaşamış, Türkiye daha iyi noktada. Güney Afrika, Brezilya, Meksika yüzde 20-25 para birimlerinde değer kaybetmiş.Türkiye yüzde 17-18 etkilenmiş. Büyüme rakamları açıklandı. ABD yüzde 33, Avrupa yüzde 15'lerde daralma yaşadı. Türkiye yine en az etkilenen ülkelerden olacak." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Kur iner, çıkar. Esas olan, finansal güvenlik ve ekonomik altyapı noktasında Türkiye'nin tüm bu dalgalanmaları kontrollü şekilde yönetmesi" dedi.

"TÜRKİYE YÜZDE 5 KÜÇÜLECEK' DİYENLER YİNE YANILACAK"

"Türkiye'nin yüzde 5 küçülecek" iddiasında bulunanların yine yanılacağını dile getiren Albayrak, "Tahminimiz eksi 2 ile 1 arasında. Dünya ortalamasından çok daha iyi. Tüm veriler toparlanmanın güçlü şekilde başladığını gösteriyor. Normalleşme sürecinde atılan her adım daha pozitif yansıyor" diye konuştu.

Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu
Ahmet Hakan Coşkun, Berat Albayrak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 21:24

Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu - Son Dakika Ekonomi
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