Bakan Albayrak'tan Elazığ depremi için "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak'tan Elazığ depremi için 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan Elazığ depremi için "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremle alakalı olarak Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak'tan Elazığ depremi için

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremle alakalı olarak Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Birbirimize kenetlenerek bu badireyi de atlatacağız. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

Berat Albayrak, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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