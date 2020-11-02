Bakan Albayrak'tan 'Elif' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan 'Elif' paylaşımı
02.11.2020 18:49
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki depremde 65 saat sonra yaralı kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastanede el sallarken çekilen görüntüsünü paylaştı.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki depremde 65 saat sonra yaralı kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastanede el sallarken çekilen görüntüsünü paylaştı.
Bakan Albayrak, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'e ilişkin Twitter'da paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastanedeki görüntüsünü tekrar paylaşarak, "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç. Ne desek az, ne desek tarifsiz. Elhamdülillah" ifadesini kullandı.
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