Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
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Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

2 gün önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü bildirerek, "Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik.

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü bildirerek, "Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Enflasyonda düşüş trendinin sürdüğüne ve haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarıyla yıllık hedefin altına inildiğine işaret eden Albayrak, "Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak'ın paylaşımında enflasyon rakamlarının geldiği seviyeye ilişkin infografiğe de yer verildi. Görselde, "Dengelenme sürecinin pozitif katkısıyla enflasyonda Temmuz 2018 seviyelerinin altına düşüş sağlandı." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:54 Kaynak: AA
Berat Albayrak, Güncel
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