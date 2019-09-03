Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
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Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

59 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında enflasyonda önemli düşüş kaydedildiğini belirterek, "Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor.

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında enflasyonda önemli düşüş kaydedildiğini belirterek, "Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydedildiğine dikkati çeken Albayrak, "ÜFE'deki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak'ın mesajıyla birlikte paylaşılan infografikte de "Dengelenme sürecinin yılın ikinci yarısında da devam eden pozitif katkısıyla üretici ve tüketici fiyat endekslerinde düşüşler devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Berat Albayrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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