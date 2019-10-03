Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
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Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek.

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek." dedi.

Berat Albayrak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:11 
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