Bakan Albayrak'tan Enflasyon Yorumu
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Yıl sonu itibariyle, hedeflerimizin tamamını tutturmuş bulunuyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Yıl sonu itibariyle, hedeflerimizin tamamını tutturmuş bulunuyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, 2018 yılında yüzde 20.30 olarak hesaplanan enflasyon rakamına ilişkin değerlendirme yaptı. Albayrak, "Yıl sonu itibariyle, hedeflerimizin tamamını tutturmuş bulunuyoruz. Eylül
ayında ortaya koyduğumuz hedef tutuyor" diye konuştu.
Enflasyonla Topyekun Mücadele programı hakkında konuşan Albayrak, "Güçlü indirim yapan da var, indirmiş gibi yapan da. Fiyatı indirmiş gibi yapanlar tespit edilecek" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:33 Kaynak: İHA
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