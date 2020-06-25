Bakan Albayrak'tan 'Eren Bülbül' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan 'Eren Bülbül' paylaşımı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için "İyi ki varsın Eren" mesajı paylaştı.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için "İyi ki varsın Eren" mesajı paylaştı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından Trabzon Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yerlerini gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül için paylaşımda bulundu. Şehit Eren'in fotoğrafını paylaşan Albayrak, "Yüreğinde vatan sevginle iyiki varsın Eren, iyi ki varsın yiğit kardeşim" ifadesini kullandı.Bülbül'ün ölümün ardından sosyal medyada "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" yazdığı paylaşımlar ortaya çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:00 Kaynak: DHA
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