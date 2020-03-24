Bakan Albayrak'tan esnafa çifte destek müjdesi - Son Dakika
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Bakan Albayrak'tan esnafa çifte destek müjdesi

6 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz.

Bakan Albayrak'tan esnafa çifte destek müjdesi, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz. Hazine destekli bu iki finansman aracını, hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm esnafımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, koronavirüs salgınına karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, 'BirlikteBaşaracağız' hashtag'i ile paylaştığı mesajında, "Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz. Hazine destekli bu iki finansman aracını, hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm esnafımızın hizmetine sunuyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile iş dünyamızın ve esnafımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi.

TOPLAM 50 BİN LİRA LİMİTLİ KREDİ VE KART DESTEĞİ

Albayrak, paylaşımında Halkbank tarafından tüm esnafa verilecek desteğin nasıl olacağına ilişkin bir bilgilendirme grafiğine de yer verdi. Buna göre esnafa, 'İşletme Finansman Desteği' adı altında 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, 25 bin lira limitli ve hazine desteği ile yıllık yüzde 4,5 maliyetli kredi verilecek. Ayrıca 'Paraf Esnaf Kart Desteği' adı altında, esnaf ve sanatkarların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, nakit akışlarını düzenleyebilecekleri ticari kart imkanı sunulacak. Bu destek 3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli ve 25 bin liraya kadar limitli olacak.

TESK BAŞKANI PALANDÖKEN: TÜM BANKALARIMIZ ÖRNEK ALMALI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Palandöken, açıklamasında, "Esnaf Destek Paketi kapsamında Halkbank'ın esnafımız için uygulamaya koyduğu yeni kredi modelini tüm bankalarımız örnek almalı. Esnafa kullandırılacak 25 bin TL'lik işletme kredisini diğer bankalar da kullandırırsa piyasa kısa sürede rahatlayarak, ekonomimiz düzelme sürecine girer" dedi.


Berat Albayrak, Twitter, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:45 Kaynak: DHA

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