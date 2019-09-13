Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması
Son Dakika Ekonomi Haber

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinin meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, "Enflasyon düşüşü ve Merkez Bankası kararı sonrası piyasa faizleri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor.

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinin meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, "Enflasyon düşüşü ve Merkez Bankası kararı sonrası piyasa faizleri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından son açıklanan ekonomik verilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dengelenme sürecinin meyvelerini vermeye devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Enflasyon düşüşü ve Merkez Bankası kararı sonrası piyasa faizleri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, dengelenme dönemindeki başarıların ilk sırasında "ekonominin kronik sorunlarından cari dengede kırılan tarihi rekor" olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"4,4 milyar dolarlık cari fazla, küresel ticaretin türbülanstan geçtiği bu dönemde ekonomimizin ne kadar sağlam adımlarla ilerlediğini ortaya koyuyor."

Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı! İşte son durum
Piyasa değeri 300 bin TL olan 20 ton sağlıksız peynir ele geçirildi Bakan Soylu, Diyarbakır şehitlerinin taziyesine katıldı İçişleri Bakanı Soylu: HDP'nin ne yaptığını bu anneler çok iyi biliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 23:29:29. #7.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]