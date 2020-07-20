Bakan Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlamasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlamasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Fatih gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlaması ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:22 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Bakan Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika 22:32 Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı 22:16 Mehmetçik'in başarılı "Yıldırım-2 Cilo" operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu 22:00 İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı