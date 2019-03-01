Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan Fikko Açıklaması

Bakan Albayrak'tan Fikko Açıklaması

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) 4. toplantısını gerçekleştirerek piyasalardaki likidite ve kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Albayrak'tan Fikko Açıklaması, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) 4. toplantısını gerçekleştirerek piyasalardaki likidite ve kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, FİKKO'nun 4. toplantısını yaptıklarını belirterek, piyasalardaki likidite ile kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri, yeni finansal mimari çalışmalarını ve ikinci çeyrekte başlatacakları yapısal düzenlemeler başta olmak üzere çok sayıda konuyu değerlendirdiklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Twitter, Berat Albayrak, Ekonomi
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