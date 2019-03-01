Bakan Albayrak'tan Fikko Açıklaması
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) 4. toplantısını gerçekleştirerek piyasalardaki likidite ve kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) 4. toplantısını gerçekleştirerek piyasalardaki likidite ve kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.
Albayrak, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, FİKKO'nun 4. toplantısını yaptıklarını belirterek, piyasalardaki likidite ile kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri, yeni finansal mimari çalışmalarını ve ikinci çeyrekte başlatacakları yapısal düzenlemeler başta olmak üzere çok sayıda konuyu değerlendirdiklerini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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