Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, geçen yılki kazanımları bu yıl daha ileri taşıyacak yol haritasını ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması Açıklaması, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, geçen yılki kazanımları bu yıl daha ileri taşıyacak yol haritasını ele aldıklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, FİKKO toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bakan Albayrak, açıklamasında, "2019 yılında elde ettiğimiz kazanımları 2020 yılında sürdürülebilir cari denge ve istihdam artırıcı politikalarla daha da ileri taşıyacak yol haritamızı detaylıca ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Berat Albayrak, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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