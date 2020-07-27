Bakan Albayrak'tan, FİKKO toplantısına ilişkin açıklama

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün gerçekleştirdiğimiz FİKKO toplantısında; İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planı, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirilmiş ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritası belirlenmiştir" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulması kararlaştırılmıştır. Bugün gerçekleştirdiğimiz FİKKO toplantısında; İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planı, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirilmiş ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritası belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.