Bakan Albayrak'tan Flaş Açıklamalar
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:36 Kaynak: İHA
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