Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan Flaş Açıklamalar

Bakan Albayrak'tan Flaş Açıklamalar

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı.

Bakan Albayrak'tan Flaş Açıklamalar, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:36 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Güncel
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