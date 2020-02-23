Son Dakika › Ekonomi › Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklama Açıklaması
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 Finans Bakanları Toplantısı'nda Güney Kore Başbakan Yardımcısı Nam-Ki Hong ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ekonomik iş birliği ve bölgesel gelişmelere ilişkin toplantılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:16 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 Finans Bakanları Toplantısı'nda Güney Kore Başbakan Yardımcısı Nam-Ki Hong ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ekonomik iş birliği ve bölgesel gelişmelere ilişkin toplantılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen G-20 Finans Bakanları Toplantısı'nda küresel ekonomi gündemiyle ilgili görüşlerini paylaştıklarını kaydetti.
Bakan Albayrak, Güney Kore ve ABD'li yetkililerle bir araya geldiklerini belirterek, "Güney Kore Başbakan Yardımcısı Nam-Ki Hong ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ekonomik iş birliğimiz ve bölgesel gelişmelere ilişkin toplantılar gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Son Dakika İçişleri Bakanlığı'ndan 'bir yolcunun streç filme sarıldığı' iddiasına açıklama Sosyal medyada satışa çıkarılan timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu Milli elektronik kelepçe 2021'de devreye girecek 51 il ve 2 ilçede SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı