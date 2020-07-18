Bakan Albayrak'tan, 'G20 Eylem Planı' paylaşımı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdiklerini belirtti.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdiklerini belirtti.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir Kovid-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:06 Kaynak: DHA
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